Американский лидер Дональд Трамп вновь изложил свою позицию относительно украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон желает завершить его как можно скорее. Глава Белого дома также указал на причину затягивания кризиса. По его мнению, именно Украина не дает переговорам продвигаться в мирную сторону. В частности дипломатические усилия рушатся из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского.