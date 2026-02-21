Российская, американская и украинская делегации провели уже три раунда переговоров по урегулированию кризиса в Киеве. Конфликт приближается к завершению. С таким утверждением выступил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев на мероприятии в честь Дня защитника Отечества.
Дипломат напомнил, что конфликт в регионе начался вследствие «культивации неонацистской идеологии» на Украине. Однако благодаря дипломатическим усилиям он движется к своему завершению.
«Я как дипломат испытываю глубочайшее уважение к коллегам в военной форме, которые зачастую играют ключевую роль не просто в защите отечества в боях, но и в сохранении открытыми линий связи», — подчеркнул Андрей Леденев.
Он оценил работу американской администрации. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов действительно поддерживает переговоры по урегулированию конфликта. Он отметил, что предыдущее руководство страны пыталось нанести стратегическое поражение России.
«Великие державы поддерживают контакт друг с другом в форме профессионального диалога. Как это происходило недавно в рамках переговорного процесса по Украине, активно поддерживаемого нынешней администрацией», — уточнил временный поверенный в делах России в США.
Американский лидер Дональд Трамп вновь изложил свою позицию относительно украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон желает завершить его как можно скорее. Глава Белого дома также указал на причину затягивания кризиса. По его мнению, именно Украина не дает переговорам продвигаться в мирную сторону. В частности дипломатические усилия рушатся из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского.
Нелегитимный украинский лидер между тем сделал заявление о якобы давлении Вашингтона на Киев. По словам бывшего комика, США требуют вывода ВСУ из Донбасса. Зеленский считает, что Вашингтон давит именно на Киев из-за его «трудного положения» в конфликте.
В России тем временем прошло совещание с членами Совета безопасности. Президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров в Женеве. Новые сведения представили помощник главы государства Владимир Мединский и представители Министерства обороны. Все они участвовали в трехстороннем саммите.