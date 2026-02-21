Трамп ввёл 10-процентные пошлины для всех стран мира на 150 дней

Ранее Трамп назвал этот шаг частью торговой политики, направленной на защиту американского рынка. В заявлении подчёркивается, что пошлины носят временный характер и распространяются на все ввозимые в США товары.
Трамп воспользовался положением закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие пошлины в одностороннем порядке, но только на ограниченный срок — далее требуется одобрение Конгресса. Это произошло на фоне решения Верховного суда, ранее отменившего тарифы, введённые американским лидером.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.