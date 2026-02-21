Трамп ввёл 10-процентные пошлины для всех стран мира на 150 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в размере 10% на товары из всех стран мира. Как сообщили в Белом доме, меры вступят в силу 24 февраля в 00:01 по восточному времени (08:01 мск) и будут действовать 150 дней.