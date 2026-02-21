Врач Зубова объяснила, для кого шерстяная одежда зимой может быть опасна

«Шерстяные ткани имеют более грубую текстуру по сравнению с другими материалами. У некоторых людей есть аллергия на шерсть или на определённые компоненты, содержащиеся в ней, например на ланолин, который выделяется из овечьей шерсти. В результате ношение таких изделий может вызывать зуд, высыпания и покраснение кожи», — отметила она.