Венгрия заблокировала кредит Евросоюза Украине на €90 млрд

Трубопровод «Дружба» остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти в страны Центральной Европы. Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки в Венгрию и Словакию. После 2022 года ряд государств ЕС сократили или прекратили импорт российских энергоносителей, однако Будапешт и Братислава сохранили долгосрочные контракты и получили для себя исключения из отдельных ограничений.