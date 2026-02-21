Ричмонд
Венгрия заблокировала кредит Евросоюза Украине на €90 млрд

Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026−2027 годы.

Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026−2027 годы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение кредита, пока Украина, по его утверждению, препятствует транзиту нефти через «Дружбу». В соцсети X он написал:

«Объявление! Пока Украина продолжит блокировать нефтепровод “Дружба”, Венгрия продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд. Нас нельзя шантажировать!».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. По его словам, кредит ЕС будет заблокирован «до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу “Дружба”».

Сийярто заявил, что Украина нарушает положения Соглашения об ассоциации с ЕС и действует «в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией», пытаясь спровоцировать перебои в поставках и рост цен на топливо.

Что за кредит ЕС?

Речь идет о пакете финансовой помощи Украине на 2026−2027 годы. Политическое решение о его предоставлении было принято на саммите ЕС в декабре.

11 февраля председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила, что Европарламент одобрил выделение €90 млрд: за проголосовали 458 депутатов, против — 140, еще 44 воздержались. Однако это лишь этап процедуры.

Для начала финансирования необходимо утверждение Совета ЕС, где действует принцип единогласия.

В начале февраля ЕС принял обязательства по обслуживанию кредита. Чехия, Венгрия и Словакия заявили о неучастии в расширенном механизме сотрудничества; при этом, согласно официальным разъяснениям, это не должно повлиять на их обязательные бюджетные взносы.

Согласованные условия кредита предусматривают направление средств на закупку вооружений у европейских производителей. Исключения возможны в индивидуальном порядке. В документах ЕС указано, что финансирование увязано с выполнением требований по борьбе с коррупцией и соблюдением принципов верховенства права.

Почему остановилась «Дружба».

Трубопровод «Дружба» остается одним из ключевых маршрутов поставок нефти в страны Центральной Европы. Южная ветка проходит через территорию Украины и обеспечивает поставки в Венгрию и Словакию. После 2022 года ряд государств ЕС сократили или прекратили импорт российских энергоносителей, однако Будапешт и Братислава сохранили долгосрочные контракты и получили для себя исключения из отдельных ограничений.

Конфликт возник на фоне остановки транзита «Дружба», которая была повреждена 27 января в ходе боевых действий. Киев возложил ответственность на российскую сторону. С того момента прокачка нефти не возобновлялась.

Нефтегазовые компании Венгрии и Словакии сообщают, что к началу февраля повреждения были устранены.

Это, по их заявлениям, подтверждается показателями давления в системе.

Украинская же сторона настаивает, что были повреждены также насосные станции и объекты электроснабжения, а их восстановление требует дополнительного времени и технических ресурсов. Власти Венгрии и Словакии называют такие заявления политически мотивированными.

Ответные меры: дизель и электроэнергия.

На фоне спора вокруг транзита нефти Будапешт и Братислава приостановили экспорт дизельного топлива на Украину и допустили дальнейшее ужесточение мер.

19 февраля глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину:

«Если украинские власти продолжат блокировать прокачку по нефтепроводу “Дружба” под ложными предлогами, будут приняты и другие меры».

Днем ранее аналогичную позицию озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, подчеркнув координацию действий с Венгрией.

