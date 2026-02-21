Анонимный украинский командир рассказал журналистам The Times, что в настоящий момент граждане его страны считают постыдным быть в рядах ВСУ.
«Нас погубит не российская армия, а люди. Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться», — заявил он.
Ранее пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, младший сержант Николай Шкиранда, захваченный бойцами группировки войск «Север», рассказал о преступных методах мобилизации на Украине и гуманном отношении со стороны российских военных.