Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: украинцы считают постыдным служить в ВСУ

Анонимный украинский командир рассказал журналистам The Times, что в настоящий момент граждане его страны считают постыдным быть в рядах ВСУ.

Анонимный украинский командир рассказал журналистам The Times, что в настоящий момент граждане его страны считают постыдным быть в рядах ВСУ.

«Нас погубит не российская армия, а люди. Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться», — заявил он.

Ранее пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, младший сержант Николай Шкиранда, захваченный бойцами группировки войск «Север», рассказал о преступных методах мобилизации на Украине и гуманном отношении со стороны российских военных.