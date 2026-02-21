Степашин: Путин в 1998 году просил Ельцина разрешить ему ездить к больному отцу

Ранее начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, как Путин выбрал профессию разведчика под влиянием фильмов. Сам Путин признавался — в школе он мечтал стать моряком или лётчиком. Но после просмотра четырёхсерийного фильма «Щит и меч» в 1968 году его планы изменились.