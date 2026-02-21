Ричмонд
Степашин: Путин в 1998 году просил Ельцина разрешить ему ездить к больному отцу

Владимир Путин в 1998 году попросил первого президента России Бориса Ельцина разрешить ему каждые выходные ездить в Санкт-Петербург. Он хотел навещать тяжело больного отца. Об этом рассказал Сергей Степашин, возглавлявший тогда Министерство внутренних дел.

«Он единственное, о чём попросил президента Ельцина: чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ельцин тогда спросил, зачем Путину нужны еженедельные поездки. Нынешний президент РФ ответил, что его отец тяжело болеет — он приезжал к нему каждые выходные и два дня ухаживал за ним как санитар.

«Это такой человек», — заключил Степашин.

Отец Путина Владимир Спиридонович умер в 1999 году в возрасте 88 лет.

Ранее начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, как Путин выбрал профессию разведчика под влиянием фильмов. Сам Путин признавался — в школе он мечтал стать моряком или лётчиком. Но после просмотра четырёхсерийного фильма «Щит и меч» в 1968 году его планы изменились.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

