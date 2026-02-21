СМИ: Британия приостановила исследования с блокаторами полового созревания

По данным издания, испытания блокаторов, которыми занимается королевский колледж Лондона, должны были пройти до 250 детей-добровольцев возрастом от 10 лет. В ходе эксперимента детям должны были вводить препарат в течение двух лет, наблюдая до достижения участниками раннего взросления за тем, как будет развиваться их мозг, качество жизни, физическое и психическое здоровье в сравнении с теми, кто не получал препарат. Как подчеркивает газета, эксперимент должен был стать «крупнейшим испытанием блокаторов полового созревания».