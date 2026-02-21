Депутат Говырин: с 1 марта в России вводятся новые правила обучения на права

Депутат ГД Алексей Говырин напомнил, что с 1 марта в России вводятся новые правила обучения на права.
Его слова передаёт РИА Новости.
«Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения», — заявил парламентарий.
За непристёгнутый ремень безопасности штраф может получить как водитель, так и пассажир — это два самостоятельных состава правонарушения. Об этом в беседе с RT напомнил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.