В работе девяти аэропортов России сняли временные ограничения

Росавиация: в работе девяти аэропортов России сняли временные ограничения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Перми, Самары, Саратова и Чебоксар.

Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих девяти аэропортах.

«Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова (“Победилово”), Нижнекамска (“Бегишево”), Пензы, Перми (“Большое Савино”), Самары (“Курумоч”), Саратова (“Гагарин”) и Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.