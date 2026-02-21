В работе девяти аэропортов России сняли временные ограничения

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Временные ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова, Нижнекамска, Пензы, Перми, Самары, Саратова и Чебоксар.
Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих девяти аэропортах.
«Аэропорты Ижевска, Казани, Кирова (“Победилово”), Нижнекамска (“Бегишево”), Пензы, Перми (“Большое Савино”), Самары (“Курумоч”), Саратова (“Гагарин”) и Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.