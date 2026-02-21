Спикер парламента ДНР назвал восстановлением справедливости признание суверенитета

Он добавил, что это решение существенно ускорило воссоединение с Россией. «Уже спустя несколько месяцев республика сделала следующий, закономерный и долгожданный шаг — вошла в состав России как субъект федерации. Мы понимаем: 21 февраля стало поворотной точкой. Это был момент, когда будущее республики обрело ясность, а наш путь — единственно верное направление. Этот день запомнился нам прежде всего чувством триумфа, воодушевления и веры в будущее», — заключил собеседник агентства.