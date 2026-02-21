Спикер парламента ДНР назвал восстановлением справедливости признание суверенитета

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Признание Россией четыре года назад суверенитета ДНР и ЛНР стало поворотной точкой в истории Донбасса и моментом, когда была восстановлена историческая справедливость. Такое мнение высказал ТАСС председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.
«Этот день навсегда вошел в историю Донбасса как день восстановления исторической справедливости. Решение нашего президента о признании суверенитета народных республик Новороссии стало четким сигналом: Россия своих не бросает», — сказал Кузьмин.
Он добавил, что это решение существенно ускорило воссоединение с Россией. «Уже спустя несколько месяцев республика сделала следующий, закономерный и долгожданный шаг — вошла в состав России как субъект федерации. Мы понимаем: 21 февраля стало поворотной точкой. Это был момент, когда будущее республики обрело ясность, а наш путь — единственно верное направление. Этот день запомнился нам прежде всего чувством триумфа, воодушевления и веры в будущее», — заключил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР.