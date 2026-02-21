Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский вместе с женой занимались поставкой женщин и детей через схемы уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Комментируя эту информацию aif.ru, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что к этим преступлениям может быть причастен бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак.
«Я не исключаю участие в этих схемах Ермака и других друзей Зеленского. Не думаю, что все это проходило мимо спецслужб, которые “не замечали”. В этом направлении надо работать. Украинские фамилии в файлах Эпштейна уже прозвучали, поэтому должно быть расследование. Например, премьер Польши в подобной ситуации сразу же дал команду создать комиссию. Британцы начали своё расследование в отношении брата короля. А на Украине тишина. И это возможно по одной причине. Уже давно была информация о том, что вот “взрослые дяди” приезжают на Украину для секс-туризма. Если там копнуть, провести расследование, всплыть может много всего. Я не исключаю, что те же конкурсы красоты проводились как отборы секс-рабынь по параметрам», — сказал он.
По мнению экс-нардепа, со временем будет обнародована информация о связи Ермака с различными структурами.
«Мы ещё много чего узнаем про Ермака, про эти куклы вуду, про все. Даже сам Заленский сделал очень интересное заявление, что уволил Ермака не за коррупцию, а другое. За что? Что он мог сделать такое?», — добавил он.
Как стало известно, в опубликованных Минюстом США файлах, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, зеленский потребуется почти 70 раз (учитывались разные варианты написания фамилии). Преимущественно это новостные дайджесты, но в одном из диалогов от 10 июня 2019 года есть сообщение: «Кстати, я буду у Зеленского в этот четверг».