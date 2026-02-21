Двое экспертов, приглашённых в Нью-Йорк на неформальную встречу Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», столкнулись с препятствиями перед этим мероприятием, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Заседание состоялось 20 февраля и было созвано Россией. Темой мероприятия стало деструктивное влияние западных СМИ на ситуацию вокруг Украины. Захарова уточнила, что Россия ждала этой встречи более трёх лет. На заседание, в частности, в качестве экспертов пригласили норвежского политолога Гленна Дизена и итальянского журналиста Андреа Лучиди, который имеет гражданство РФ.
Официальный представитель МИД отметила, что норвежец не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, поскольку его рейс отменили «по неназванной причине». Вместе с тем, как обратила внимание Захарова, в пункте отправления и месте назначения стояла ясная погода. Она подчеркнула, что это был единственный самолёт, которому в указанный день не дали отправиться из Осло.
Лучиди, в свою очередь, был задержан в Стамбуле. Его освободили за несколько часов до начала встречи в Нью-Йорке. По словам Захаровой, задержание журналиста едва не сорвало его участие в заседании СБ ООН.
«Удивительные совпадения в странах НАТО? Каждый вправе сделать собственные выводы», — написала официальный представитель МИД России в своём Telegram-канале.
Она добавила, что встреча в Нью-Йорке всё же состоялась, несмотря на описанные сложности. Захарова заявила, что эксперты смогли рассказать международной аудитории о предвзятости западной прессы в рамках освещения украинского конфликта и формирования антироссийских нарративов.