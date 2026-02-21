Захарова: двоим экспертам перед встречей в ООН создавали препятствия

Официальный представитель МИД отметила, что норвежец не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, поскольку его рейс отменили «по неназванной причине». Вместе с тем, как обратила внимание Захарова, в пункте отправления и месте назначения стояла ясная погода. Она подчеркнула, что это был единственный самолёт, которому в указанный день не дали отправиться из Осло.