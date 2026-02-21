Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев — РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура.
В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В четверг в департаменте прошли обыски.
«В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу замначальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятках», — говорится в сообщении.
Мера пресечения избрана на 2 месяца.
Прокуратура отмечает, что с марта 2022 по февраль 2023 года обвиняемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.
«Кроме того, чиновник способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в размере 350 тысяч рублей», — отмечает ведомство.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника департамента и иных участников преступления статьям «получение взятки в крупном размере» и «дача взятки в крупном размере».
Также суд заключил под стражу взяткодателя.
Начальником департамента является Дмитрий Цуканов, его заместитель — Артем Невеселый.