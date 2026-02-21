В Госдуме предупредили, когда празднование Масленицы может обернуться штрафом

Празднование Масленицы во дворе многоквартирного дома само по себе не запрещено, если мероприятие проводится без нарушения общественного порядка, требований тишины и прав других жителей. Такие мероприятия подпадают под общие нормы жилищного и административного законодательства и рассматриваются как использование общего имущества собственников.
Об этом заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«В то же время сжигание чучела Масленицы во дворе жилого дома, как правило, противоречит требованиям пожарной безопасности. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением правительства России, на территориях жилой застройки запрещено разведение костров и использование открытого огня вне специально оборудованных мест. Дворы многоквартирных домов к таким местам не относятся», — предупредил парламентарий.
Он напомнил, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.
Как добавил Якубовский, для граждан штраф составляет от 5 до 15 тыс. рублей.
«Если в результате сжигания чучела будет причинён вред имуществу или здоровью людей, возможно наступление гражданско-правовой ответственности с обязанностью возмещения ущерба, а в отдельных случаях и уголовной ответственности. Кроме того, при проведении праздника необходимо соблюдать региональные законы о тишине. За шум в запрещённое время может наступить ответственность по соответствующим нормам субъектов Российской Федерации, как правило со штрафами для граждан в размере от 1 до 5 тыс. рублей», — отметил он.
Таким образом, безопасный и законный формат празднования Масленицы во дворе — это мероприятия без открытого огня и пиротехники, в дневное время и с учётом интересов всех жителей, разъяснил собеседник RT.
«Традицию сжигания чучела допустимо реализовывать только на специально согласованных площадках, где обеспечены необходимые меры пожарной безопасности», — заключил депутат.
Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что каждый пятый россиянин (20%) в период Масленицы съедает за раз более семи блинов.