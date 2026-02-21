В Госдуме предупредили, когда празднование Масленицы может обернуться штрафом

«Если в результате сжигания чучела будет причинён вред имуществу или здоровью людей, возможно наступление гражданско-правовой ответственности с обязанностью возмещения ущерба, а в отдельных случаях и уголовной ответственности. Кроме того, при проведении праздника необходимо соблюдать региональные законы о тишине. За шум в запрещённое время может наступить ответственность по соответствующим нормам субъектов Российской Федерации, как правило со штрафами для граждан в размере от 1 до 5 тыс. рублей», — отметил он.