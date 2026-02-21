Удар по Ирану: эксперт назвал сроки нового конфликта на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты могут в любой момент нанести удар по Ирану. Американские военные, по информации местных СМИ, готовы начать военный конфликт уже в субботу, 21 февраля.
Президент США Дональд Трамп решение о нанесении ударов еще не принял, однако американская военная техника уже стянулась к Ближнему Востоку.
Политолог, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в разговоре с aif.ru оценил сроки начала конфликта и сказал, что останавливает Трампа.
США могут нанести удар в любой момент.
Ближний Восток снова приковал к себе внимание мировой общественности. В регионе стремительно обостряется кризис между Вашингтоном и Тегераном.
Пока президент США Дональд Трамп взвешивает доводы за и против военного удара по Ирану, к Ближнему Востоку, по данным американских СМИ, стягиваются флот и авиация США. По данным Wall Street Journal, Вашингтон в регионе формирует наиболее мощную со времен вторжения в Ирак воздушную группировку.
Так, авианосец «Джеральд Форд», по данным мониторинговых ресурсов, уже находится в Средиземном море. Для выхода на позицию в восточной части акватории ему понадобится не больше трех дней. Оттуда его авиакрыло сможет участвовать в атаке на Иран с дозаправкой в воздухе. Еще один авианосец, находящийся в регионе, — «Авраам Линкольн».
Вместе с этим США усиливают авиационную группировку: перебрасываются 36 истребителей F-16 и 12 истребителей F-22, десятки самолетов-заправщиков, стратегические дроны и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения.
Политолог Семенов, комментируя эту информацию, отметил, что Соединенные Штаты, вероятно, намерены перебросить еще один авианосец.
«Риски военной агрессии США против Ирана растут. Операция может начаться в любой момент. Но, возможно, Вашингтон намерен перебросить еще третий авианосец. Кампания может продлиться несколько недель. В то же время Трамп опасается непредсказуемых последствий войны, и пока окно для дипломатии остается открытым», — пояснил Семенов.
Трамп размышляет о последствиях.
Американский президент, по данным источника The Wall Street Journal, рассматривает разные варианты продолжения конфликта. Вашингтон пытается давить на Тегеран, чтобы добиться более выгодных для себя условий по ядерной сделке.
Согласно последней информации, Трамп допустил развязку конфликта уже в ближайшее время. Он заявил, что готов предоставить Ирану максимум 10−15 дней для достижения договоренностей с США.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, заявил, что если Соединенные Штаты развяжут войну, то она может затронуть весь регион. В Иране добавили, что Тегеран готов к переговорам, если они не будут сопровождаться угрозами и запугиваниями.
«Все указывает на то, что если удары начнутся, то они будут более масштабные, чем если бы Трамп решился на атаку в середине января. Теперь сосредоточены большие силы и изменились цели. Тогда речь могла идти о показательных ограниченных ударах в поддержку внутренних мятежников, а сейчас задачи стоят принудить Иран к разоружению и отказу от ядерной программы», — пояснил Семенов.
Российские учения.
На фоне набирающего обороты конфликта Россия, Китай и Иран проводят учения «Морской пояс безопасности — 2026» в Ормузском проливе в северо-западной части Индийского океана.
По данным американского издания The War Zone, нахождение кораблей двух ядерных государств вблизи Ормузского пролива может создать сложности для оперативного планирования США в направлении Ирана.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал всех приготовиться к войне Ирана, Израиля и США, он отметил, что система безопасности Израиля приведена в состояние повышенной готовности.