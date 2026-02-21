Удар по Ирану: эксперт назвал сроки нового конфликта на Ближнем Востоке

«Все указывает на то, что если удары начнутся, то они будут более масштабные, чем если бы Трамп решился на атаку в середине января. Теперь сосредоточены большие силы и изменились цели. Тогда речь могла идти о показательных ограниченных ударах в поддержку внутренних мятежников, а сейчас задачи стоят принудить Иран к разоружению и отказу от ядерной программы», — пояснил Семенов.