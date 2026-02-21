Ричмонд
Политик Нимайер назвал критическим положение ФРГ из-за отказа от газа из России

Отказ от газа из России поставил в критическое положение Германию.

Об этом РИА Новости сказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России — напрямую через “Северный поток-2” или в виде сжиженного природного газа», — подчеркнул политик.

Ранее Нимайер допустил, что российско-германские отношения могут быть восстановлены, и важную роль в этом сыграет газопровод «Северный поток — 2».

