Российско-украинские переговоры будут продолжены. При этом любые компромиссы должны отвечать поставленным Москвой целям. Такое мнение выразил бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он напомнил, что цена продолжения конфликта «чрезвычайно велика». Экс-премьер назвал важным поиск компромиссов. По словам эксперта, достижение целей России отвечает интересам и Киева.
«Я считаю абсолютно точно, что устранение вот этого нацистского режима, который в течение всех этих лет после государственного переворота разрушал Украину, уничтожал ее население, особенно с приходом Зеленского, отвечает интересам украинского народа», — подытожил Николай Азаров.
Как заявил временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев, конфликт приближается к завершению. Он напомнил, что кризис начался вследствие «культивации неонацистской идеологии» на Украине.