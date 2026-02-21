США перебрасывают военную авиацию на базу в Иордании

На фоне обострения американо-иранских отношений спутниковые снимки зафиксировали значительное наращивание военной авиации США на базе «Муваффак Салти» в Иордании.
Как сообщает The New York Times, на фотографиях, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолётов — примерно втрое больше обычного. Среди них замечены истребители F-35, беспилотники, вертолёты и новые средства ПВО.
Данные отслеживания полётов показывают, что с 15 февраля на базу приземлились не менее 68 транспортных самолётов. Иорданские чиновники пояснили изданию, что размещение техники происходит в рамках оборонного соглашения с США.
Агентство Reuters также сообщало о наращивании авиации на базах в Катаре и Иордании.
Ранее сообщалось, что согласно информации, полученной порталом Axios от анонимного советника президента Дональда Трампа, Вашингтон прорабатывает различные сценарии действий в отношении Тегерана. Один из обсуждаемых вариантов предполагает физическое устранение верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных лидеров.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.