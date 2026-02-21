США перебрасывают военную авиацию на базу в Иордании

Ранее сообщалось, что согласно информации, полученной порталом Axios от анонимного советника президента Дональда Трампа, Вашингтон прорабатывает различные сценарии действий в отношении Тегерана. Один из обсуждаемых вариантов предполагает физическое устранение верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных лидеров.