Командир Гектор: военный мессенджер передаёт текст, видеозвонки и любые файлы

Его слова передаёт пресс-служба Министерства обороны.

«Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами», — заявил военный.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink не повлияло на управление ВС России в зоне СВО.

Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тишков сказал, что ВС России использовали Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение.