Командир Гектор: военный мессенджер передаёт текст, видеозвонки и любые файлы

Командир взвода с позывным «Гектор» заявил, что военный мессенджер России передаёт текст, видеозвонки и любые файлы.
Его слова передаёт пресс-служба Министерства обороны.
«Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами», — заявил военный.
Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink не повлияло на управление ВС России в зоне СВО.
Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тишков сказал, что ВС России использовали Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение.