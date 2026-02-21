Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США отменили ряд таможенных пошлин после решения Верховного суда

США отменили ряд таможенных пошлин, введённых на основании закона о чрезвычайном положении, после решения Верховного суда, признавшего такие действия президента незаконными.

США отменили ряд таможенных пошлин, введённых на основании закона о чрезвычайном положении, после решения Верховного суда, признавшего такие действия президента незаконными.

Как сообщается в заявлении на сайте Белого дома, прекращается действие пошлин, введённых в апреле прошлого года на продукцию из 185 стран и территорий, а также сборов против Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с миграцией и наркотрафиком.

Отменены и пошлины в отношении стран, закупавших нефть у Венесуэлы, и 25-процентный сбор против Индии за покупку российской нефти (его действие прекратилось ещё 7 февраля). Также утратили силу указы, позволявшие вводить пошлины из-за поставок нефти на Кубу или импорта товаров из Ирана.

В документе подчёркивается, что взимание этих пошлин должно быть прекращено как можно скорее. При этом президент Дональд Трамп, комментируя решение суда, анонсировал новый указ о введении глобальной 10-процентной пошлины на весь импорт с 24 февраля сроком на 150 дней.

Ранее сообщалось, что глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнёров соблюдать достигнутые с Вашингтоном торговые договорённости, несмотря на решение Верховного суда, лишившее президента Дональда Трампа полномочий вводить импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше