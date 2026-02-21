США отменили ряд таможенных пошлин после решения Верховного суда

США отменили ряд таможенных пошлин, введённых на основании закона о чрезвычайном положении, после решения Верховного суда, признавшего такие действия президента незаконными.
Как сообщается в заявлении на сайте Белого дома, прекращается действие пошлин, введённых в апреле прошлого года на продукцию из 185 стран и территорий, а также сборов против Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с миграцией и наркотрафиком.
В документе подчёркивается, что взимание этих пошлин должно быть прекращено как можно скорее. При этом президент Дональд Трамп, комментируя решение суда, анонсировал новый указ о введении глобальной 10-процентной пошлины на весь импорт с 24 февраля сроком на 150 дней.
Ранее сообщалось, что глава Минфина США Скотт Бессент призвал иностранных партнёров соблюдать достигнутые с Вашингтоном торговые договорённости, несмотря на решение Верховного суда, лишившее президента Дональда Трампа полномочий вводить импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
