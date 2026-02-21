США отменили ряд таможенных пошлин после решения Верховного суда

Как сообщается в заявлении на сайте Белого дома, прекращается действие пошлин, введённых в апреле прошлого года на продукцию из 185 стран и территорий, а также сборов против Китая, Мексики и Канады под предлогом борьбы с миграцией и наркотрафиком.