Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Пензы и Саратова

Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.

Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».

Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.