Росавиация ввела ограничения в аэропортах Пензы и Саратова

Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».
Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.
Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.
Временные ограничения ввели в аэропортах Пензы и Саратова — авиагавани не принимают и не выпускают рейсы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».
Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.