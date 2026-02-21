ФРГ оказалась в критическом положении из-за отказа от российского газа. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России — напрямую через “Северный поток-2” или в виде сжиженного природного газа», — сказал политик РИА Новости, комментируя данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы о том, что к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.
Ранее сообщалось, что ЕС в 2025 году снизил закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ на 13%.
При этом британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что решение Евросоюза полностью отказаться от импорта дешевого российского газа навсегда лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.
Тем временем Словакия заявила, что оспорит в суде решение ЕС по запрету на газ из России.