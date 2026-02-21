Ричмонд
ВСУ нанесли удар по двум промышленным объектам в российском регионе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ночью вооружённые силы Украины нанесли удар по двум промышленным объектам в регионе.

По его словам, пострадавших нет. На местах происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что в девяти российских аэропортах введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов на фоне угроз атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что город Белгород, Белгородский и Шебекинский округа Белгородской области дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

