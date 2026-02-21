Куклы вуду и остров грехов: Олейник раскрыл детали о Зеленском и Ермаке

«И это возможно по одной причине. Уже давно была информация о том, что вот “взрослые дяди” приезжают на Украину для секс-туризма. Если там копнуть, провести расследование, всплыть может много всего. Я не исключаю, что те же конкурсы красоты проводились как отборы секс-рабынь по параметрам», — поделился он мнением.