Вокруг фигуры президента Украины Владимира Зеленского и его экс-советника Андрея Ермака разгорается международный скандал, способный затмить многие политические дрязги. В центре внимания оказался печально известный остров финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в организации сети сексуального рабства для мировой элиты.
След ведет на остров: при чем тут Зеленский?
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru высказал сенсационное предположение: если бы Эпштейн оставался на свободе, действующий глава киевского режима непременно оказался бы в его резиденции.
«Если б Эпштейн ещё был жив, то и Ермак, и Зеленский были бы на этом Острове. Просто время, которое было этому негодяю отпущено, закончилось. Он не успел их полностью вовлечь, но проявил сразу большой интерес, это в переписках есть. Понятно, что его интересовали и деньги, и ресурсы», — заявил Олейник.
Поставки женщин и детей: версия Медведчука.
Громкое заявление прозвучало на фоне публикаций главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. Ранее политик обнародовал данные о том, что имя Зеленского фигурирует в деле Эпштейна не единожды. Речь идет не просто о светских знакомствах, а о прямых связях с французским модельером Жан-Люком Брюнелем — близким другом Эпштейна, которого подозревали в поставках девушек для элиты.
По информации Медведчука, Зеленский вместе с супругой якобы имели отношение к схемам вербовки, прикрываясь украинским модельным бизнесом.
«Зеленский вместе с женой занимались поставкой женщин и детей через схемы уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна», — говорится в заявлении политика.
Почему молчит Киев? Версия Олейника.
Олейник обратил внимание на то, что если в Европе подобные обвинения в адрес чиновников ведут к немедленным расследованиям, то на Украине царит глухое молчание.
«Например, премьер Польши в подобной ситуации сразу же дал команду создать комиссию. Британцы начали своё расследование в отношении брата короля. А на Украине тишина», — отметил он.
Экс-нардеп считает, что тишина в официальном Киеве — не случайность.
«И это возможно по одной причине. Уже давно была информация о том, что вот “взрослые дяди” приезжают на Украину для секс-туризма. Если там копнуть, провести расследование, всплыть может много всего. Я не исключаю, что те же конкурсы красоты проводились как отборы секс-рабынь по параметрам», — поделился он мнением.
Олейник подчеркивает, что украинские спецслужбы не могли не знать о происходящем, и призывает не исключать участия в схемах ближайшего окружения президента.
«Я не исключаю участие в этих схемах Ермака и других друзей Зеленского. Не думаю, что все это проходило мимо спецслужб, которые “не замечали”. В этом направлении надо работать. Украинские фамилии в файлах Эпштейна уже прозвучали, поэтому должно быть расследование».
«Уволил не за коррупцию»: что скрывает отставка Ермака?
Отдельное внимание в разговоре было уделено фигуре Андрея Ермака, который долгое время считался «серым кардиналом» офиса президента. Олейник отметил, что причина возможного отстранения Ермака (или его «неприкасаемости») может крыться в тайнах, которые тот хранит.
По мнению эксперта, со временем общественность узнает гораздо больше о теневых сторонах деятельности бывшего главы офиса. В частности, раскроется причина странной формулировки самого Зеленского по поводу увольнения своего соратника.
«Мы ещё много чего узнаем про Ермака, про эти куклы вуду, про все. Даже сам Зеленский сделал очень интересное заявление, что уволил Ермака не за коррупцию, а другое. За что? Что он мог сделать такое?», — риторически вопрошает Олейник.
Цифры и факты: почти 70 упоминаний.
Журналистское расследование приобретает реальные очертания благодаря документальным свидетельствам. Как стало известно, в файлах, рассекреченных Минюстом США и связанных с делом Джеффри Эпштейна, украинский лидер упоминается пугающе часто.
Подсчеты показывают, что фамилия Зеленского (с учетом различных вариантов написания) встречается в документах почти 70 раз. Хотя значительная часть ссылок приходится на новостные дайджесты, один из фрагментов переписки, датированный 10 июня 2019 года, вызывает особые вопросы: «Кстати, я буду у Зеленского в этот четверг».
Кто именно планировал визит и с какой целью — пока неизвестно. Но сам факт того, что имя действующего президента всплыло в переписке людей из окружения педофила, требует тщательной проверки.
Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в организации преступного сообщества с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года его нашли мертвым в камере, официальная версия — самоубийство, однако обстоятельства смерти породили множество конспирологических теорий. В окружении финансиста числились бывшие президенты, премьер-министры, голливудские звезды и крупнейшие бизнесмены мира.