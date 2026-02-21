Ричмонд
Казармы операторов БПЛА ВСУ уничтожены вместе с боевиками в Сумской области

Армия России комбинированным ударом уничтожила казармы операторов БПЛА украинского 225-го полка в районе населённого пункта Писаревка в Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Подтверждены потери среди личного состава», — указал представитель силовых структур.

Собеседник агентства отметил, что среди ликвидированных боевиков были и «медийные».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

