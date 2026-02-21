Казармы операторов БПЛА ВСУ уничтожены вместе с боевиками в Сумской области

Армия России комбинированным ударом уничтожила казармы операторов БПЛА украинского 225-го полка в районе населённого пункта Писаревка в Сумской области.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Подтверждены потери среди личного состава», — указал представитель силовых структур.
Собеседник агентства отметил, что среди ликвидированных боевиков были и «медийные».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше