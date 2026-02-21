Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России «адским суперфиналом»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала оскорбления украинского президента Владимира Зеленского в адрес России «адским суперфиналом» и распадом личности.
— Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Считаете, это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками? — заявила она в интервью на телеканале «Россия 1».
Захарова назвала происходящее «адским суперфиналом».
Высказывания Владимира Зеленского, сделанные во время Мюнхенской конференции по безопасности, включая нецензурный призыв выслать россиян из западных стран, не нуждаются в комментариях. Об этом 18 февраля заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с каналом «Аль-Арабия».
Он подчеркнул, что нецензурное высказывание украинского лидера, обращенное к россиянам, выступает следствием его пренебрежительного отношения к русскоязычным гражданам, а также к жителям Донецкой и Луганской народных республик.