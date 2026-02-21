В Британии раскрыли мотивы требований Каллас к России

Военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что новое заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о списке требований к России продиктовано отчаянием Владимира Зеленского.
Он считает, что Каллас пытается спасти украинского лидера, повторяя невыполнимые требования, хотя реальная ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По мнению эксперта, украинской стороне сейчас нужна уступчивость, в том числе по вопросу вывода войск из Донбасса.
СМИ сообщали, что Каллас распространила письмо с требованием к Москве, включая сокращение российских вооружённых сил.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европа ожидает от России уступок по украинскому урегулированию.
