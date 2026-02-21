В Британии раскрыли мотивы требований Каллас к России

Он считает, что Каллас пытается спасти украинского лидера, повторяя невыполнимые требования, хотя реальная ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. По мнению эксперта, украинской стороне сейчас нужна уступчивость, в том числе по вопросу вывода войск из Донбасса.