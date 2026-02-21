Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко

В среду Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии. По сообщениям западной прессы, в конце января Зеленский и одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые провели двустороннюю встречу в Вильнюсе. По данным источника РИА Новости, там обсуждались в том числе санкции против Лукашенко.