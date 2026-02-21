Военнослужащий с Камчатки Крашенинников удостоен звания Героя России

Боец армии России с Камчатки Сергей Крашенинников получил звание Героя России.
Об этом проинформировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Крашенинников служит в батальоне «Арктический» 40-й бригады морской пехоты. Его позывной — Крош.
«По указу президента России удостоен звания Героя России», — заявил Солодов.
Ранее глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил госнаграды — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие — бойцам армии, отличившимся в зоне проведения СВО.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше