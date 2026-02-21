Ричмонд
Командир ВСУ заявил, что украинцы считают постыдной службу в армии

На Украине всё чаще считают постыдным служить в армии, а не уклоняться от мобилизации. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на неназванного командира батальона ВСУ.

Источник: Life.ru

По словам офицера, общественные настроения внутри страны стремительно меняются.

«Нас погубит не Российская армия, а люди в нашей стране. Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться», — заявил он изданию.

Командир также утверждает, что часть граждан воспринимает врагом не Россию, а тех, кто занимается мобилизацией.

Ранее Life.ru писал, что разведка Пентагона признала преимущество Армии России над ВСУ на ключевых направлениях. Годы боевых действий серьёзно истощили украинскую армию, которая сталкивается с нехваткой личного состава и проблемами в подготовке. Тем временем российские подразделения адаптируются к условиям фронта и эффективнее используют штурмовые группы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.