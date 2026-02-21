Зачем охрана Алиева сцепилась с протестующими в США: посольство дало ответ

Посольство Азербайджана объяснило, почему охрана президента страны Ильхама Алиева начала драку с демонстрантами в США. По данным дипмиссии, группа протестующих пыталась атаковать кортеж азербайджанского лидера в Вашингтоне. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Как известно, инцидент произошел 19 февраля возле отеля Waldorf Astoria. Там Алиев остановился после того, как прибыл в Соединенные Штаты по приглашению президента Дональда Трампа. И тогда же случилась перепалка между охраной главы Азербайджана и группой протестующих.
«Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля», — говорится в заявлении посольства Азербайджана.
Там добавили, что сотрудники службы безопасности приняли необходимые меры в ответ на действия протестующих. Поэтому какие-либо обвинения в неправомерности действий охраны не имеют под собой оснований.
«Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространять обвинения в отношении мер безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа», — отмечается в сообщении.
Напомним, первое заседание «Совета мира» прошло 19 февраля. Однако мероприятие завершилось резонансным случаем. В эпицентре внимания оказался президент США Дональд Трамп, который задремал во время выступлений участников союза. В Сети американского лидера уже сравнили с его преемником Джо Байден. Тот был известен тем, что неоднократно засыпал на важных мероприятиях.
Впрочем, подобным все не ограничилось. Тогда же произошло знаменательное для самого Трампа — он наконец смог выговорить слово «Азербайджан». И даже добавил, что ему нравится название страны. Но, по его словам, изначально выговаривать его было сложно.
И, кажется, американский лидер не врал. Поскольку во время форума в Давосе у него действительно возникли проблемы. Тогда он выдал что-то похожее на «Абербайджан». Видео с коверканьем названия страны мгновенно разлетелось по Сети.