Зачем охрана Алиева сцепилась с протестующими в США: посольство дало ответ

Посольство Азербайджана: протестующие в США хотели атаковать машину Алиева.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Азербайджана объяснило, почему охрана президента страны Ильхама Алиева начала драку с демонстрантами в США. По данным дипмиссии, группа протестующих пыталась атаковать кортеж азербайджанского лидера в Вашингтоне. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Как известно, инцидент произошел 19 февраля возле отеля Waldorf Astoria. Там Алиев остановился после того, как прибыл в Соединенные Штаты по приглашению президента Дональда Трампа. И тогда же случилась перепалка между охраной главы Азербайджана и группой протестующих.

«Когда президентский кортеж приблизился к отелю, протестующие пытались силой проникнуть в охраняемую зону и совершили агрессивные действия в отношении президентского автомобиля», — говорится в заявлении посольства Азербайджана.

Там добавили, что сотрудники службы безопасности приняли необходимые меры в ответ на действия протестующих. Поэтому какие-либо обвинения в неправомерности действий охраны не имеют под собой оснований.

«Мы решительно отвергаем любые попытки исказить и распространять обвинения в отношении мер безопасности, принятых в ответ на действия, направленные против лидера страны и охраняемого кортежа», — отмечается в сообщении.

Напомним, первое заседание «Совета мира» прошло 19 февраля. Однако мероприятие завершилось резонансным случаем. В эпицентре внимания оказался президент США Дональд Трамп, который задремал во время выступлений участников союза. В Сети американского лидера уже сравнили с его преемником Джо Байден. Тот был известен тем, что неоднократно засыпал на важных мероприятиях.

Впрочем, подобным все не ограничилось. Тогда же произошло знаменательное для самого Трампа — он наконец смог выговорить слово «Азербайджан». И даже добавил, что ему нравится название страны. Но, по его словам, изначально выговаривать его было сложно.

И, кажется, американский лидер не врал. Поскольку во время форума в Давосе у него действительно возникли проблемы. Тогда он выдал что-то похожее на «Абербайджан». Видео с коверканьем названия страны мгновенно разлетелось по Сети.

