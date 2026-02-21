Из-за ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 10 человек

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому движение обязалось не восстанавливать инфраструктуру, которую можно использовать для нападений. Reuters указывает, что удары Израиля по Ливану 20 февраля стали одними из самых смертоносных за последние несколько недель и «подвергают испытанию хрупкое перемирие».
