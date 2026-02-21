Ричмонд
Из-за ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 10 человек

Как минимум 10 человек погибли, еще 50 ранены из-за ударов Израиля по долине Бекаа на востоке Ливана, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, среди погибших — высокопоставленный чиновник «Хезболлы».

Вечером 20 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по командным центрам «Хезболлы». Как утверждает ЦАХАЛ, в этом командном центре движение готовилось к терактам против израильской армии.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили перемирие, согласно которому движение обязалось не восстанавливать инфраструктуру, которую можно использовать для нападений. Reuters указывает, что удары Израиля по Ливану 20 февраля стали одними из самых смертоносных за последние несколько недель и «подвергают испытанию хрупкое перемирие».

