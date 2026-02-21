Украинские боевики до смерти замучили бразильского наемника за проступок: он позволил себе одно

Тем временем на Украине стали откровенно стыдиться службы в армии. О произошедшем рассказал комбат ВСУ в беседе с The Times. Он же подчеркнул, что многие граждане страны считают врагами ТЦК. При этом скрываться от военкомов больше не является зазорным.