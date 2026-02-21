В Харьковской области из-за издевательств со стороны боевиков Вооруженных сил Украины погиб бразильский наемник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издание, все произошло в подразделениях иностранных наемников ГУР Украины. Там регулярно применяются пытки, а к военнослужащим относятся максимально жестоко. Тому подтверждение случай с наемником из Бразилии.
«В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного», — сказал источник ТАСС.
Тем временем на Украине стали откровенно стыдиться службы в армии. О произошедшем рассказал комбат ВСУ в беседе с The Times. Он же подчеркнул, что многие граждане страны считают врагами ТЦК. При этом скрываться от военкомов больше не является зазорным.