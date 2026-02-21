Ричмонд
Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России

ПАРИЖ, 21 фев — РИА Новости. В новой ядерной доктрине Франции, согласно публикациям во французских СМИ, есть вещи, полностью противоречащие Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и нарушающие основополагающий акт Россия-НАТО, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Источник: © РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к согражданам в марте 2025 он заявлял, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Позже он заявил, что в начале 2026 года представит новую ядерную доктрину Франции.

«Уже какие-то идеи, утечки были в прессе, но надо посмотреть и проанализировать это в комплексе, потому что если судить по утечкам в газетах, то там есть вещи, которые полностью противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия, которые нарушают все пока еще не разорванные договоренности, которые достигались нами с Западом — я имею в виду основополагающий акт Россия-НАТО», — сказал дипломат.

По его словам, «совершенно очевидно, что пришло время считать и французские боеголовки».

«Пришло время, чтобы ядерные потенциалы Франции и Великобритании учитывались в любых возможных будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями», — подчеркнул он.