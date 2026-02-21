Новая ядерная доктрина Франции противоречит ДНЯО, заявил посол России

«Уже какие-то идеи, утечки были в прессе, но надо посмотреть и проанализировать это в комплексе, потому что если судить по утечкам в газетах, то там есть вещи, которые полностью противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия, которые нарушают все пока еще не разорванные договоренности, которые достигались нами с Западом — я имею в виду основополагающий акт Россия-НАТО», — сказал дипломат.