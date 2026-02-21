Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-сербский бизнес-форум, который объединил более 80 предпринимателей двух стран. Мероприятие стало важной площадкой для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска новых совместных проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.

Источник: Пресс-служба МИПТ РУз.

В ходе встречи заместителя Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и заместителя Премьер-министра Сербии — министра экономики Адрианы Месарович, стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства, меры по увеличению товарооборота, активизацию инвестиционного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и сопровождение кооперационных проектов.

В рамках пленарной сессии подчеркнут стратегический характер узбекско-сербских отношений и необходимость кратного роста взаимной торговли. Обсуждены вопросы устранения торговых и логистических барьеров, активизации взаимодействия деловых кругов, создания двустороннего бизнес-совета и открытия торговых домов в Ташкенте и Белграде.

Ключевое внимание было сосредоточено на кооперации в фармацевтике, текстильной и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и IT.

«Форматы B2B и G2B позволили проработать конкретные инициативы и определить дальнейшие шаги по реализации совместных проектов», — подчеркнули в ведомстве.