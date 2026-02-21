Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Ташкенте состоялся узбекско-сербский бизнес-форум, который объединил более 80 предпринимателей двух стран. Мероприятие стало важной площадкой для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также запуска новых совместных проектов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.