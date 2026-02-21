Узбекско-сербский бизнес-форум обозначил новые направления сотрудничества

В ходе встречи заместителя Премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева и заместителя Премьер-министра Сербии — министра экономики Адрианы Месарович, стороны обсудили текущее состояние и перспективы партнерства, меры по увеличению товарооборота, активизацию инвестиционного взаимодействия, совершенствование договорно-правовой базы и сопровождение кооперационных проектов.
В рамках пленарной сессии подчеркнут стратегический характер узбекско-сербских отношений и необходимость кратного роста взаимной торговли. Обсуждены вопросы устранения торговых и логистических барьеров, активизации взаимодействия деловых кругов, создания двустороннего бизнес-совета и открытия торговых домов в Ташкенте и Белграде.
Ключевое внимание было сосредоточено на кооперации в фармацевтике, текстильной и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и IT.
«Форматы B2B и G2B позволили проработать конкретные инициативы и определить дальнейшие шаги по реализации совместных проектов», — подчеркнули в ведомстве.