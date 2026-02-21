Орбан выдвинул жесткие требования Киеву после блокировки «Дружбы»

Венгрия в ответ на ограничения со стороны Киева остановила поставки дизтоплива на Украину. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, экспорт не будет возобновлен до тех пор, пока украинцы вновь не начнут поставки нефти по трубопроводу.