Орбан выдвинул жесткие требования Киеву после блокировки «Дружбы»

Премьер-министр Венгрии Орбан выдвинул жесткие требования Киеву после блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», заявив, что венгров нельзя шантажировать.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул жесткие требования Украине после того, как Киев решил заблокировать транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба».

«Объявление! Пока Украина блокирует нефтепровод “Дружба”, Венгрия будет блокировать €90-миллиардный военный кредит Украине», — написал он в социальной сети X*.

Орбан добавил, что венгров нельзя шантажировать.

Напомним, ранее премьер-министр заявлял, что «Дружба» была перекрыта теми, кто взорвал «Северный поток», — Украиной.

Венгрия в ответ на ограничения со стороны Киева остановила поставки дизтоплива на Украину. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, экспорт не будет возобновлен до тех пор, пока украинцы вновь не начнут поставки нефти по трубопроводу.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев специально таким образом пытается спровоцировать энергетический кризис в Венгрии перед парламентскими выборами.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

