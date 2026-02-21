Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО перехватили и уничтожили 24 дрона ВСУ над Краснодарским краем.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 24 дрона были сбиты над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 — над Белгородской областью, 5 — над Самарской.

«4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — заявили в Минобороны.

Похожая ситуация сложилась в ночь с 19 на 20 февраля. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников. Большая часть была сбита над Брянской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше