Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 24 дрона были сбиты над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по 9 — над Курской и Ростовской областями, 8 — над Белгородской областью, 5 — над Самарской.
«4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — заявили в Минобороны.
Похожая ситуация сложилась в ночь с 19 на 20 февраля. Тогда, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников. Большая часть была сбита над Брянской областью, а также над акваториями Черного и Азовского морей.