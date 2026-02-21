Ричмонд
19-летний морпех с Камчатки стал Героем России

19-летний камчатский морской пехотинец Сергей Крашенинников с позывным «Крош» удостоен звания Героя России.

19-летний камчатский морской пехотинец Сергей Крашенинников с позывным «Крош» удостоен звания Героя России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.

Боец служит в 40-й бригаде морской пехоты. На курском направлении его штурмовая группа захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов противника, после чего удерживала позиции в течение 52 дней.

В ходе тяжёлых боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Губернатор назвал такой срок удержания позиций под постоянным натиском «своеобразным рекордом на фронте».

Ранее сообщалось, что Герой России Балдан Цыдыпов прикрыл отход полутора сотен бойцов и стал легендой.

