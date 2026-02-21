19-летний морпех с Камчатки стал Героем России

19-летний камчатский морской пехотинец Сергей Крашенинников с позывным «Крош» удостоен звания Героя России. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём Telegram-канале.
Боец служит в 40-й бригаде морской пехоты. На курском направлении его штурмовая группа захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов противника, после чего удерживала позиции в течение 52 дней.
В ходе тяжёлых боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Губернатор назвал такой срок удержания позиций под постоянным натиском «своеобразным рекордом на фронте».
