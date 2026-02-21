Ричмонд
Экс-разведчик Риттер высказался о предстоящем нападении США на Иран

Бывший разведчик Риттер высказался о предстоящем нападении США на Иран, он оценил вероятность конфликта между странами в 100%.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер высказался в социальной сети X* о предстоящем нападении США на Иран, по его оценкам, вероятность войны между странами составляет 100%.

Новости выглядят неутешительно, такие аналитические платформы, как Polymarket, оценивают вероятность нападения США на Иран к июню 2026 года более чем в 70%, а к концу следующего месяца — более чем в 55%, начал Риттер.

«Конечно, эти прогнозы делают люди, не знающие, что на самом деле происходит в Белом доме Трампа», — подчеркнул экс-разведчик.

Он добавил, что эти эксперты не понимают, какое давление оказывается на военных в отношении сроков выполнения оперативных задач из-за логистической нагрузки, связанной с переброской огромных объемов военных ресурсов в регион Ближнего Востока.

Также аналитики не знают о внутриполитических расчетах относительно шансов президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах и о том, какое влияние война с Исламской Республикой (положительное или отрицательное) окажет на исход этих избирательных кампаний.

«По моей собственной оценке, вероятность конфликта между США и Ираном составляет около 100%», — подытожил Риттер.

Ранее бывший разведчик заявил, что США проиграют войну Ирану.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

