Экс-разведчик Риттер высказался о предстоящем нападении США на Иран

Новости выглядят неутешительно, такие аналитические платформы, как Polymarket, оценивают вероятность нападения США на Иран к июню 2026 года более чем в 70%, а к концу следующего месяца — более чем в 55%, начал Риттер.
«Конечно, эти прогнозы делают люди, не знающие, что на самом деле происходит в Белом доме Трампа», — подчеркнул экс-разведчик.
Он добавил, что эти эксперты не понимают, какое давление оказывается на военных в отношении сроков выполнения оперативных задач из-за логистической нагрузки, связанной с переброской огромных объемов военных ресурсов в регион Ближнего Востока.
Также аналитики не знают о внутриполитических расчетах относительно шансов президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах и о том, какое влияние война с Исламской Республикой (положительное или отрицательное) окажет на исход этих избирательных кампаний.
«По моей собственной оценке, вероятность конфликта между США и Ираном составляет около 100%», — подытожил Риттер.
Ранее бывший разведчик заявил, что США проиграют войну Ирану.
