Франция нарастила импорт титана из России до исторического максимума

Помимо Франции, ещё четыре страны Евросоюза нарастили закупки российского титана до рекордных за несколько лет значений. Эстония вышла на максимум с 2017 года — 4,9 миллиона евро. Австрия и Румыния обновили рекорды с 2022 года (3,3 млн и 1,2 млн евро соответственно). Польша вернулась к цифрам 2023 года, импортировав титана на 130,7 тысячи евро.
Европейский рынок по-прежнему сильно зависит от российских редких металлов. Экономист ранее констатировал, что план по полной экономической изоляции России провалился. По его словам, Европа критически нуждается в российских палладии, никеле и титане для своих ключевых отраслей. Найти полноценную замену этим товарам гораздо сложнее, чем нефти и газу.
