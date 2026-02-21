Франция нарастила импорт титана из России до исторического максимума

Помимо Франции, ещё четыре страны Евросоюза нарастили закупки российского титана до рекордных за несколько лет значений. Эстония вышла на максимум с 2017 года — 4,9 миллиона евро. Австрия и Румыния обновили рекорды с 2022 года (3,3 млн и 1,2 млн евро соответственно). Польша вернулась к цифрам 2023 года, импортировав титана на 130,7 тысячи евро.