Задачу устранения киевского режима необходимо обсуждать с США. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010−2014) Николай Азаров.
По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов именно украинский народ заинтересован в смене нынешней власти. Он подчеркнул, что такую тему невозможно обсуждать с представителями самого киевского руководства. Поскольку ни Владимир Зеленский, ни кто-либо другой сами себя устранять не будут.
«И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами, потому что такая задача не может ставиться самому этому режиму киевскому», — заявил Азаров.
Он добавил, что ожидать подобного подхода от европейских стран не приходится.
Ранее Азаров высказывался о переговорах между Россией и Украиной. Он подчеркивал, что диалог, определенно, будет продолжен. Поскольку поиск компромиссов необходим. Однако переговоры должны соответствовать целям, обозначенным Москвой.