Азаров призвал обсуждать с США задачу устранения киевского режима

По его словам, с точки зрения долгосрочных интересов именно украинский народ заинтересован в смене нынешней власти. Он подчеркнул, что такую тему невозможно обсуждать с представителями самого киевского руководства. Поскольку ни Владимир Зеленский, ни кто-либо другой сами себя устранять не будут.