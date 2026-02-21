Ричмонд
Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил сотрудникам и ветеранам Государственного комитета по имуществу поздравление с 35-летием со дня его создания, а также с профессиональным праздником — Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Источник: Sputnik.by

«Земля — наше национальное богатство. От эффективности его использования во многом зависят устойчивое развитие страны и рост уровня жизни людей», — говорится в поздравлении.

По словам белорусского лидера, за 35 лет Госкомимуществом была проделана огромная работа по становлению и укреплению системы управления госсобственностью, реализации единой политики в области геодезической, картографической и оценочной деятельности, имущественных и земельных отношений.

Лукашенко уверен, что коллектив всех организаций системы Госкомимущества продолжит обеспечивать соблюдение экономических интересов страны, создавая необходимые условия для рационального использования ее активов.

«Пусть ваше трудолюбие и разумная инициатива помогают в принятии взвешенных решений во благо Беларуси и ее народа», — отметил президент.

Глава белорусского государства пожелал сотрудникам и ветеранам этого профильного ведомства здоровья, счастья и профессиональных успехов.

