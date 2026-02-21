Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием

«Земля — наше национальное богатство. От эффективности его использования во многом зависят устойчивое развитие страны и рост уровня жизни людей», — говорится в поздравлении.
По словам белорусского лидера, за 35 лет Госкомимуществом была проделана огромная работа по становлению и укреплению системы управления госсобственностью, реализации единой политики в области геодезической, картографической и оценочной деятельности, имущественных и земельных отношений.
Лукашенко уверен, что коллектив всех организаций системы Госкомимущества продолжит обеспечивать соблюдение экономических интересов страны, создавая необходимые условия для рационального использования ее активов.
«Пусть ваше трудолюбие и разумная инициатива помогают в принятии взвешенных решений во благо Беларуси и ее народа», — отметил президент.
Глава белорусского государства пожелал сотрудникам и ветеранам этого профильного ведомства здоровья, счастья и профессиональных успехов.