Лукашенко поздравил Госкомимущество с 35-летием

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко направил сотрудникам и ветеранам Государственного комитета по имуществу поздравление с 35-летием со дня его создания, а также с профессиональным праздником — Днем работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.