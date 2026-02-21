Ричмонд
США не предупредили Британию о публикации файлов Эпштейна, касающихся принца Эндрю

США не уведомили британскую королевскую семью о содержании недавно опубликованных файлов по делу Джеффри Эпштейна, касающихся принца Эндрю.

США не уведомили британскую королевскую семью о содержании недавно опубликованных файлов по делу Джеффри Эпштейна, касающихся принца Эндрю.

Как сообщает The Times со ссылкой на источники в Букингемском дворце, несмотря на тесные контакты между Белым домом и дворцом, американская сторона не предупредила о готовящейся публикации. Из-за этого появление компрометирующих материалов стало неожиданностью для придворных.

Газета также утверждает, что принц Эндрю вводил в заблуждение не только общественность, но и свою семью относительно отношений с Эпштейном, и теперь близким приходится расплачиваться за доверие к его версии.

Напомним, что власти Великобритании могут рассмотреть закон об исключении Эндрю из линии наследования. В декабре 2025 года король Карл III лишил брата всех титулов.

Ранее сообщалось, что глава украинского модельного агентства Манюк вела переговоры с сообщником Эпштейна.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

