Белый дом опубликовал мем Keep Calm на тему тарифов Трампа

По данным из открытых источников, Keep Calm and Carry On (cохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе) — агитационный плакат, произведенный в Великобритании в 1939 году в начале Второй мировой войны. В 2000 году была найдена копия плаката в одном из книжных магазинов в Британии, после этого его лозунг стал распространяться во всем мире. В социальных сетях пользователи сделали множество мемов с данным лозунгом, трансформируя его под разные ситуации.