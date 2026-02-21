Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом опубликовал мем Keep Calm на тему тарифов Трампа

Белый дом опубликовал мем после решения Верховного суда о незаконности ранее введенных Дональдом Трампом тарифов и установления новых пошлин.

Белый дом опубликовал на своей странице в социальной сети X* переделанный мем Keep Calm and Carry On после решения Верховного суда о незаконности ранее введенных тарифов президентом Дональдом Трампом на импорт и установления им новых пошлин.

«Keep Calm and Tariff On» — гласит надпись на картинке, что в переводе на русский означает: «Сохраняйте спокойствие и продолжайте взимать пошлины».

Сзади надписи находится Трамп, он стоит, облокотившись на стол, и смотрит прямо в камеру.

По данным из открытых источников, Keep Calm and Carry On (cохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе) — агитационный плакат, произведенный в Великобритании в 1939 году в начале Второй мировой войны. В 2000 году была найдена копия плаката в одном из книжных магазинов в Британии, после этого его лозунг стал распространяться во всем мире. В социальных сетях пользователи сделали множество мемов с данным лозунгом, трансформируя его под разные ситуации.

Напомним, ранее Верховный суд США признал завышенные тарифы Трампа в отношении других стран незаконными, однако американский лидер все равно ввел новые пошлины в размере 10% сверх действующих стандартных тарифов.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше