США начали испытания 25 прототипов дронов-камикадзе для серийного выпуска

Испытания проходят на базе сухопутных войск США Форт-Беннинг в штате Джорджия. Проверке подвергаются компактные и недорогие беспилотники-камикадзе, которые рассматриваются для возможного массового производства. Тесты продлятся до начала марта. В ходе проверки военные оценивают не только тактико-технические характеристики дронов, но и готовность компаний быстро развернуть серийный выпуск. Такой подход, как отмечается, связан с анализом боевого применения беспилотников в ходе конфликта на Украине.