«За всё это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно», — подчеркивается в публикации.
В публикации указывается, что Россия не позволит лидерам ЕС заиметь место за столом переговоров. И у них нет рычагов, чтобы как-то повлиять на ситуацию.
Ранее Владимир Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».
