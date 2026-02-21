Перечень требований, составленный главой Евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию Москвы по участию ЕС в переговорах. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt (JW). По мнению автора, претензии от эстонского политика являются списком антироссийских пожеланий, а в целом политика объединения касательно урегулирования на Украине является «безоговорочной капитуляцией».