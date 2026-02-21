Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это абсурдно»: В Германии рассказали, как РФ ответит на требования Каллас по Украине

Перечень требований, составленный главой Евродипломатии Каей Каллас, не повлияет на позицию Москвы по участию ЕС в переговорах. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt (JW). По мнению автора, претензии от эстонского политика являются списком антироссийских пожеланий, а в целом политика объединения касательно урегулирования на Украине является «безоговорочной капитуляцией».

«За всё это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно», — подчеркивается в публикации.

В публикации указывается, что Россия не позволит лидерам ЕС заиметь место за столом переговоров. И у них нет рычагов, чтобы как-то повлиять на ситуацию.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше