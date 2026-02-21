NYT: десятки самолетов США обнаружили на военной базе в Иордании

По сведениям издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолетов, что примерно в три раза превышает обычное количество. Кроме того, по данным отслеживания полетов, с 15 февраля на базу приземлились не менее 68 транспортных самолетов. Газета уточняет, что часть дополнительных истребителей может находиться в укрытиях.