NYT: десятки самолетов США обнаружили на военной базе в Иордании

Десятки самолетов США были замечены на военной базе «Муваффак Салти» в Иордании на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и данные полетов.
Анализ спутниковых фотографий, проведенный агентством Рейтер 10 февраля, показал, что наращивание авиационной техники наблюдалось в феврале на нескольких объектах США, в том числе на базах «Эль-Удейд» в Катаре и «Муваффак Салти» в Иордании.
По сведениям издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолетов, что примерно в три раза превышает обычное количество. Кроме того, по данным отслеживания полетов, с 15 февраля на базу приземлились не менее 68 транспортных самолетов. Газета уточняет, что часть дополнительных истребителей может находиться в укрытиях.
На спутниковых снимках также видны истребители F-35 — более современные, чем те, которые обычно размещают на этой базе. Кроме того, отмечено присутствие нескольких беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и новых средств противовоздушной обороны.
Иорданские чиновники сообщили изданию, что американские самолеты и оборудование размещены на базе в рамках оборонного соглашения между Иорданией и Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики США приведены в повышенную готовность.