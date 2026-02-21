Ричмонд
Над регионами России сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1459-й

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 77 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Во время ночной атаки БПЛА по Удмуртии пострадали 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин. По предварительным данным, дроны атаковали город Воткинск. Ночью Белгородская область дважды подвергалась ракетному обстрелу. Российские силы выдавливают ВСУ из Константиновки ДНР на широком участке фронта, сообщает ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:23 Российские силы выдавливают ВСУ из Константиновки (ДНР) на широком участке фронта, сдавливая огневые клещи вокруг города, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

08:17 Ночью Белгородская область дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары наносились по критической инфраструктуре города Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Информации о пострадавших нет.

08:11 Во время ночной атаки украинских беспилотников по Удмуртии ранены 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин. По предварительным данным, дроны атаковали город Воткинск.

Госпитализированы трое человек, двое из них в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Для него была задействована санитарная авиация: пациента доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, где провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас он остается под круглосуточным наблюдением врачей. Остальные пострадавшие осмотрены медиками на месте и отпущены домой с рекомендациями амбулаторного наблюдения.

08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

24 дрона уничтожены над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.

08:00 Сегодня 1459-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

