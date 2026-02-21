Над регионами России сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1459-й

08:23 Российские силы выдавливают ВСУ из Константиновки (ДНР) на широком участке фронта, сдавливая огневые клещи вокруг города, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
08:17 Ночью Белгородская область дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары наносились по критической инфраструктуре города Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Информации о пострадавших нет.
08:11 Во время ночной атаки украинских беспилотников по Удмуртии ранены 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин. По предварительным данным, дроны атаковали город Воткинск.
Госпитализированы трое человек, двое из них в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Для него была задействована санитарная авиация: пациента доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, где провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас он остается под круглосуточным наблюдением врачей. Остальные пострадавшие осмотрены медиками на месте и отпущены домой с рекомендациями амбулаторного наблюдения.
08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
24 дрона уничтожены над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.
08:00 Сегодня 1459-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.