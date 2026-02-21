Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

JW: РФ не допустит ЕС к переговорам по Украине из-за требований Каллас

Россия не пустит ЕС за стол переговоров по Украине из-за завышенных требований, сообщают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Требования, выдвинутые Москве главой дипломатии ЕС Каей Каллас, не изменят позицию России относительно возможного участия Евросоюза в переговорах по Украине. К такому выводу приходит немецкое издание Junge Welt.

По мнению газеты, данный документ представляет собой просто перечень враждебных России условий, который представляет собой безоговорочную капитуляцию, что никак не способствует возобновлению диалога.

«Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет», — указывает публикация.

Автор материала полагает, что подлинной целью Брюсселя является не достижение мира, а дальнейшее продолжение боевых действий на территории Украины.

19 февраля Каллас направила странам Евросоюза ультимативный перечень условий для России, предусматривающий вывод войск и выплату компенсаций Киеву и европейским странам. В Кремле, комментируя это, заявили, что подобные заявления лишь демонстрируют, что «век золотой дипломатии для европейского континента» явно не совпал со сроком полномочий Каллас.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше