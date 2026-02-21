19 февраля Каллас направила странам Евросоюза ультимативный перечень условий для России, предусматривающий вывод войск и выплату компенсаций Киеву и европейским странам. В Кремле, комментируя это, заявили, что подобные заявления лишь демонстрируют, что «век золотой дипломатии для европейского континента» явно не совпал со сроком полномочий Каллас.