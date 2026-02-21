По мнению газеты, данный документ представляет собой просто перечень враждебных России условий, который представляет собой безоговорочную капитуляцию, что никак не способствует возобновлению диалога.
«Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет», — указывает публикация.
Автор материала полагает, что подлинной целью Брюсселя является не достижение мира, а дальнейшее продолжение боевых действий на территории Украины.
19 февраля Каллас направила странам Евросоюза ультимативный перечень условий для России, предусматривающий вывод войск и выплату компенсаций Киеву и европейским странам. В Кремле, комментируя это, заявили, что подобные заявления лишь демонстрируют, что «век золотой дипломатии для европейского континента» явно не совпал со сроком полномочий Каллас.