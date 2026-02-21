Ричмонд
ФСБ: Киев имеет возможность получать размещаемую в Telegram информацию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ВСУ и украинские спецслужбы имеют возможность получать информацию, размещаемую в Telegram, и использовать ее в военных целях. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

«Федеральная служба безопасности располагает достоверными данными о том, что Вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях», — отметили в ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что использование Telegram российским военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции в последние три месяца приводило к угрозе жизни военных. «В результате проведенного анализа работы мессенджера Telegram получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих», — подчеркнули в ФСБ.